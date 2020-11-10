Balıkesir'de 15 ev karantinaya alındı

İlçeye bağlı kırsal Sofular Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulanması kararlaştırıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Sofular Mahallemizde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 15 hanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'ten itibaren karantinaya alınması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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