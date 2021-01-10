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Aleyna evinde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

'nin ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı. İran uyruklu şüphelinin genç kızı, "barışma teklifini kabul etmediği için" öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Aleyna evinde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
AA

10.01.2021, 14:18

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün yaşanan olaya ilişkin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheliyi boynundaki dövmeden tespit eden polis ekipleri, İran uyruklu S.K'yi (25) operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlı S.K'nin, ifadesinde, Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

Öte yandan, Yurtkölesi'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manisa'ya götürüldü.

Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde dün ölü bulunmuştu.

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