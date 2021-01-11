Caniyi boynundaki dövme yakalattı

Denizli'de yalnız yaşadığı aparttaki yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin kar maskesiyle binaya giren İran uyruklu eski sevgilisi tarafından eldivenle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boynundaki dövmeden yakalanan zanlı tutuklandı. Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, önceki gün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hasta-nesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KALDIĞI DAİREDE YAKALANDI

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı görüldü. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme tespit edildi. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısının genç kızın Manisa'dan ilkokul arkadaşı olduğu, üniversite için Denizli'ye gelen genç kızın kiraladığı apartın karşısında bir ay önce daire kiraladığı öğrenildi.





GÖZYAŞLARI SEL OLDU

ÖTE yandan Aleyna Yurtkölesi, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Zekiye ve baba Mehmet Yurkölesi güçlükle ayakta durdu.





BARIŞMAK İSTEDİ AMA KAR MASKESİ İLE!

KHEYRİAN, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, barışmak istediği genç kızın evine niçin kar maskesi ile girdiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

Sebahattin ALP

Aleyna'yı elleriyle boğarak öldüren İranlı eski sevgili tutuklandı

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