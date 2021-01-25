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Haberler Denizli Dönüş yolunu bulamayan 3 kafadar 13 saat sonra bulundu

Dönüş yolunu bulamayan 3 kafadar 13 saat sonra bulundu

Son dakika... ’nin Merkezefendi ilçesinde, gezintiye çıktıkları dağda kaybolan üç genç arkadaş, ekiplerinin 13 saatlik çalışmasının ardından bulundu.

Dönüş yolunu bulamayan 3 kafadar 13 saat sonra bulundu
İHA

25.01.2021, 13:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021, 14:09

Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesinde yaşayan Samet Pehlivan (19), Ömer Özkaya (20) ve Enes Buldanlı (21) isimli üç arkadaş, dün sabah saatlerinde İsrafil Deresi mevkisinden dağlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerine kadar gezinti yapan üç kafadar, havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolunu bulamayınca dağda mahsur kaldı. Çareyi 112 Acil Çağrı Merkezini aramakta bulan gençler, ekiplerden yardım istedi.



İhbarın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ekiplerince, bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, araçlarını Teras mevkisine bıraktıktan sonra yaya olarak çalışmalarına gece boyunca devam etti.



Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından sabah saa6 06.30 sıralarında dağda mahsur kalan üç gence ulaşıldı. 13 saat sonra Karcı Dağı'nda bulunan 3 genç, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen gençler, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Denizli'de dağa kaybolan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından aranıyor

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