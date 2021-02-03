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Haberler Denizli Günlerdir aradığı altınlarına böyle kavuştu! Kendisini haberlerde görünce...

Günlerdir aradığı altınlarına böyle kavuştu! Kendisini haberlerde görünce...

’de yaklaşık değerini 6 bin 500 TL olan altınını düşüren vatandaş, haberlerde bir dükkanın önünde düşürdüğünü ve esnafın aldığını izleyince karakola başvurdu. Oradan esnafa ulaşan altın sahibi, altını sokak sokak aradığını ve esnafın bu davranışından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Günlerdir aradığı altınlarına böyle kavuştu! Kendisini haberlerde görünce...
İHA

03.02.2021, 14:02

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana gelen olayda Murat Karaçomak, işyerinin önünde yaklaşık 6 bin 500 TL değerinde altının bulunduğu bir poşet buldu. Güvenlik kameralarında incelendiğinde ise bir vatandaşın cebindeki telefonu çıkartmak isterken altınlarını düşürdüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan haberler sonrası Cihan C. televizyonda gördüğünde kendinin olduğunu fark etti.

Ardından karakola giderek altını bulan Murat Karaçomak'a ulaştı. Kaçomak'ın işyerine giden Cihan C. altını bulup sakladığı için kendisine çok teşekkür etti. Altınları düşürdüğü zaman sokak sokak aradığını ve altına ihtiyacı olduğunu belirten Cihan C., üzüldüğünü dile getirdi. Altınları sahibine ulaştırdığı için mutluluk yaşadığını belirten Murat Karaçomak, "Geldi teslim aldı altınlarını ve çok sevindi, görülmeye değerdi.

Bu işe vesile olduğum için çok mutlu oldum ve anlatılmaz bir duygu, yaşanılır sadece. Altınları sahibi düşündüğü yeri, sokakları, cadde cadde gezmiş, bulamamış ve üzülmüş. Basına yansıyan haberlerden dolayı görünce emniyet birimlerine başvuru yapmış" dedi.

Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

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