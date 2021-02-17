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Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Düşme riski bulunan minare külahı ekipler tarafından vinç yardımıyla indirildi.

Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

17.02.2021, 16:00

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinden meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Zaman zaman saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, külahı devirse de gece boyu minareye asılı halde kaldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar cami görevlisinin ihbarı üzerine önlemler alındı. Cemaatin camiye gireceği sırada düşme ihtimali nedeniyle büyük risk taşıyan külaha ekipler vinç yardımıyla ulaşarak indirdi. Külahsız kalan minare drone ile havadan görüntülendi.

Olay anında bulunan ve minarenin düşmeden alınmasını sağlayan Yusuf Görmez, "Gece şiddetli rüzgar sebebiyle saat 22.30'da fırtına oldu. Dışarıya çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Cami görevlisi beni aradı ve caminin minaresi yıkılmış mı diye sordu. O anda baktığımda yıkılmıştı ve söyledim onlara. Ekipler geldiğinde ben vincin tepesine çıktım ve bağladım. Yüzde yüz düşme riski vardı. Vinç yardımıyla ekipler indirdi.

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