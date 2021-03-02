Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.Teoman Sancar CHP'den istifa etti
Emniyete götürülen 3 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.
Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.
CHP'den istifa eden Sancar'a şantaj iddiasıyla 3 zanlı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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