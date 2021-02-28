Teoman Sancar CHP'den istifa etti

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"BENİM NİYE HABERİM YOK"

Teoman Sancar, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği tahmin edilen vekiller arasında gösteriliyor. Geçen 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından bu konuda çıkan haberlere "Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" sözleriyle tepki göstermişti. CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Sancar'ın istifasını doğrulayıp, "Kendisi beni telefonla arayıp, partiden istifa ettiğini bildirdi" dedi.

CHP'DE İNCE KOPUŞLAR

Muharrem İnce'nin ve 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar devam ediyor. Bolu, İzmir ve Sakarya'dan sonra şimdi de Sivas'taki ilçe örgütünde başkan ve 52 üye istifa etti.

700'E YAKIN KİŞİ İSTİFA ETTİ

Daha önce de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı. CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrıldı.

Tire CHP'de Muharrem İnce istifaları! Memleket Hareketi'ne katılma çağrısı yaptılar

Ve beklenen oldu! Muharrem İnce, CHP’den istifa etti