Yangın, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 arazöz, 17 personel yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Orman ekipleri yaklaşık 2 saat soğutma çalışmalarını sürdürdü. 3 dekar alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi ise henüz belirlemedi.İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nde yangın paniği Son dakika: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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