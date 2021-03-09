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Haberler Denizli Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu

Kış mevsiminde paniğe neden oldu

Son dakika... ’de ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu
İHA

09.03.2021, 16:22

Yangın, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 arazöz, 17 personel yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Orman ekipleri yaklaşık 2 saat soğutma çalışmalarını sürdürdü. 3 dekar alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi ise henüz belirlemedi.

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