Denizli'de cinayet zanlısına şaşırtan destek

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup çıkan tartışmanın ardından birbirlerine kurşun yağdırdı. Olayda Mustafa Dev ağır yaralanırken, diğer şüpheliler kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dev'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgeden yaklaşık 2 kilometre ötede vatandaşların bir şahsın üzeri kanlı ve elinde tüfekle yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus Emre T.'yi yakaladı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Dev ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.





CİNAYET ZANLISINA 'DİK DUR BAŞINI EĞME' DEDİLER

Olayın gerçekleştiği gün Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., Hüseyin B. ve Yunus Emre T.'yi gözaltına alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı genişleterek olaya karıştığı tespit edilen M.B.E. ve Y.K.'yı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye önüne gelen cinayet zanlısı Yunus Emre T.'nin yakınlarının "Dik dur, başını eğme sakın" sözleri dikkatlerden kaçmadı.