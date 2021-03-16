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Denizli'de vaka sayısı arttı: 100 binde 41.50 oldu

Denizli'de vaka sayıları kaç oldu? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli’de 6 ile 12 Mart 2021 arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 41.50'sinin olduğunu açıkladı.