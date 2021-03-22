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Haberler Denizli Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü

Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü

'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın üçüncü katındaki tabeladan kopan parça, otobüs durağına düştü.

Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DHA

22.03.2021, 16:20

Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bağbaşı Yaylası'nda ulaşımı sağlayan teleferik, rüzgar nedeniyle gün boyu hizmet veremedi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin 3'üncü katındaki tabeladan kopan parçalar ise, yola ve otobüs durağına düştü. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de tabelanın asılı kalan parçalarını indirdi.

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