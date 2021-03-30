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'de yüz yüze eğitime devam edilecek mi? Valilik açıkladı

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı. Bu kapsamda bazı illerde yeni tedbirler alındı. yeni haritaya göre yüksek riskli iller arasında yer aldı. Peki Denizli'de yüz yüze eğitime devam edilecek mi? Valilikten açıklama geldi. İşte detaylar...

Denizli'de yüz yüze eğitime devam edilecek mi? Valilik açıkladı
İHA

30.03.2021, 18:21

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme dönemi ile tekrar ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime devam kararı vermişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardında güncellenen risk haritasında Denizli, orta seviye risk grubunda iken artan vaka sayıları nedeniyle yüksek risk grubuna dahil olduğu açıklandı. Vaka sayılarına göre uygulanan tedbirler kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ve sınav uygulamalarının devam edeceğini duyurdu.

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