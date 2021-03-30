Haberler Yaşam Risk haritası yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride?

Risk haritası yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride?

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Yeni haritada kırmızı il sayısının artması sonrası bazı illerde hafta sonu kısıtlamaları yeniden geldi. Peki hangi iller çok yüksek riskli kategoride? Hangi iller kırmızı oldu? İşte detaylar...

30.03.2021, 18:03