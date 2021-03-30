Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlamasının yeniden geldiği açıklamasında bulundu. Peki kırmızı kategorideki iller hangisi? İzmir kırmızı kategoride mi? İşte yeni risk haritasına göre çok yüksek riskli (kırmızı) iller...
ORTA RİSKLİ 10 İL (SARI)
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak
YÜKSEK RİSKLİ 12 İL (TURUNCU)
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) KATEGORİDEKİ 58 İL İSE ŞÖYLE:
"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."
Risk haritası yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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