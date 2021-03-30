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Haberler Yaşam Risk haritası yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride?

yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride?

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Yeni haritada kırmızı il sayısının artması sonrası bazı illerde hafta sonu kısıtlamaları yeniden geldi. Peki hangi iller çok yüksek riskli kategoride? Hangi iller kırmızı oldu? İşte detaylar...

Risk haritası yayınlandı! Kırmızı iller hangisi? İzmir hangi kategoride?

30.03.2021, 18:03

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlamasının yeniden geldiği açıklamasında bulundu. Peki kırmızı kategorideki iller hangisi? İzmir kırmızı kategoride mi? İşte yeni risk haritasına göre çok yüksek riskli (kırmızı) iller...

ORTA RİSKLİ 10 İL (SARI)
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak

YÜKSEK RİSKLİ 12 İL (TURUNCU)
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) KATEGORİDEKİ 58 İL İSE ŞÖYLE:

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

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