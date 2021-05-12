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Haberler Denizli Küfür eden kocasının karnına bıçağı sapladı

Küfür eden kocasının karnına bıçağı sapladı

Küfür eden kocasının karnına bıçağı sapladı

12.5.2021

DENİZLİ Merkezefendi'de Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay önceki gece 22.00'de Değirmenönü mahallesinde yaşandı. Hilmi Ş, eşi Leyla Ş. ile evde tartışmaya başladı. Leyla Ş, iddiaya göre kocasının kendisine küfür etmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçağı kocasının karnına sapladı. Ardından kadının çağrısıyla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Hilmi Ş. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Leyla Ş. ise gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP

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