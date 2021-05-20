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Haberler Denizli Cezaevinden izinli çıktı, ilk iş bakın ne yaptı?

Cezaevinden izinli çıktı, ilk iş bakın ne yaptı?

'de uyuşturucu madde satmaktan yakalanan ve cezaevinden izinli çıkan şahıs, çıkar çıkmaz ilk iş olarak yine uyuşturucu maade sattı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap, eroin, esrat ve kristsal türü uyuşturucu maddelere el konulurken; bir çok suçtan 10 farklı suç kaydı olduğu otaya çıkan A.A. cezaevine gönderildi.

Cezaevinden izinli çıktı, ilk iş bakın ne yaptı?

20.05.2021, 11:59

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik ardı ardına operasyon düzenliyor. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.A.'yı JASAT timleri takibe aldı. Daha önce uyuşturucu madde satarken yakalan ve cezaevinden izinli çıkan A.A.'nın adresine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile operasyon düzenlendi.



Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi, zehir taciri A.A.'yı kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpekleri ile evde yapılan aramalarda farklı noktalara zulalanmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap, eroin, esrat ve kristsal türü uyuşturucu maddelere el konulurken; bir çok suçtan 10 farklı suç kaydı olduğu otaya çıkan A.A. cezaevine gönderildi.

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