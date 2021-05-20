  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi

'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi

Manisa'nın ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle 3 araçta yaptığı aramada, 6 bin 298 Regapen uyuşturucu hap, 7,2 gram kristal, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
DHA

20.05.2021, 08:35

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Saat 19.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı araçlar, İzmir-Ankara D300 karayolunda İzmir'den Uşak istikametine seyrettikleri ve Kavacık mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, araçları yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomo.billerden biri, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç ekiplerce durduruldu. Diğer 2 araç ise ekiplerin sıkı takibinin ardından durduruldu.



Ekiplerin araçlar üzerinde gözle yaptığı aramada koli içerisinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, nöbetçi savcının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak, araçlar üzerinde arama kararı çıkarıldı. Ekiplerin narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle 3 araçta yaptığı aramada, 6 bin 298 Regapen uyuşturucu hap, 7,2 gram kristal, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 ele geçirildi.



Gözaltına alınan Ö.C.T., K.Ö., S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. için adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.