Denizli'de iş insanlarına şantaj şüphelilerine suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, kentteki bazı iş insanı ile esnafa, gizlice çekilmiş görüntüleri üzerinden şantaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma sırasında bir iş insanının da savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine takibi bu yöne kaydıran JASAT timleri, Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleriyle 'VİP' adıyla operasyon başlattı.





SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şantajla istedikleri parayı almak için bir kafeteryada iş insanıyla buluşmaya gelen Ş.T. (32), seri numaraları alınmış 50 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı. Bu kişiyle birlikte hareket ettiği öne sürülen S.A (32) de ekipler tarafından gözaltına alındı. S.A. ile Ş.T.'nin cep telefonları ve yanlarındaki bilgisayara da el kondu. Yapılan incelemelerde bilgisayarda il genelinde 60'ya yakın iş insanı ve esnafın, gizlice çekilmiş uygunsuz görüntülerinin bulunduğu saptandı.





YAYINLAMAKLA TEHDİT EDİP, PARA İSTEDİLER

Gözaltına alınan 2 kişinin, hedef olarak seçtikleri iş insanı ve esnafla sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları, güven sağladıktan sonra bir eve davet ettikleri, burada gizli kameralarla kaydettikleri uygunsuz görüntüleri izleterek, sosyal medyada yayma ya da ailelerine gösterme tehdidiyle şantaj yaptıkları, para istedikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin bu yöntemle kimlerden para aldığının da araştırıldığı bildirildi.





2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'şantaj', 'tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Sezer A. adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, şantaj yapmadıkları, kendilerine kumpas kurulduğu iddiasında bulundu.