Aydın Emniyeti ‘düşündü’ çeteyi Denizli’de çökertti

DENİZLİ'DE Aydın merkezli 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları sosyal medya üzerinden lüks araba içerisinde sergileyip, "Şimdi Aydın emniyeti düşünsün" paylaşımı yaptıkları görülmüştü. Ekipler, yaptıkları operasyonla çeteye cevap verdi.

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