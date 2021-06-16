Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı

Yahşi Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.

Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı. Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için başsağlığı diledi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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