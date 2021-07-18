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Haberler Denizli Baraj gölünde tehlikeli serinlik

Baraj gölünde tehlikeli serinlik

Denizli'de 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarından bunalarak serinlik arayışına giren çocuklar, çareyi baraj gölünün serin sularına atlamakta buldu. Çocukların hiç bir önlem almadan girdikleri barajdaki tehlikeli serinlikleri yürekleri ağza getirdi.

Baraj gölünde tehlikeli serinlik
İHA

18.07.2021, 14:55

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcak hava nedeniyle bunalanlar serinlemenin yollarını arıyor. Çivril ilçesinde de sıcaktan bunalanlar serinlemek için Işıklı Baraj Gölü'ne giriyor. Baraj gölünü içinde bulunan beton bentlerin üzerinden soğuk suya atlayan çocuklar tehlikeye rağmen suya atlamaktan vazgeçmiyor.



Baraj gölü içinde beton bankların üzerinden gölün serin sularına atlayan çocuklar tehlikeli görüntülere sebep oldu. Çöl sıcaklarının etkili olduğu Denizli'de serinlemek isteyenler süs havuzlarıyla birlikte tehlikeli baraj göllerine de akın etti. Işıklı Barajı'nda serinlemek isteyen gençlerde bentlerin üzerinden suya atladı.

Çocuklar araba iç lastiklerinden tahtalar yardımı ile girdikleri baraj gölünde serinlemeye çalıştı. Suya atlayan gençler, "Burası Işıklı Gölü hava sıcaklığı 40 derece suyun sıcaklığı 19-20 derece. Suda serinliyoruz. Eğleniyoruz. Güzel gün geçiriyoruz" dediler.

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