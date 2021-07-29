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Haberler Denizli Aşı karşıtı öğretmen koronadan öldü

Aşı karşıtı öğretmen koronadan öldü

Denizli’de aşı karşıtı İngilizce öğretmeni Alaattin Gülbey, iki hafta önce yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Aşı karşıtı öğretmen koronadan öldü

29.7.2021

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşıyla ilgili çalışmalar ülke genelinde hızla devam ederken aşı karşıtlığı canların yitirilmesine yol açıyor. Denizlili öğretmen aşı karşıtlığı kurbanı oldu. Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Alaattin Gülbey (35), aşı karşıtı olduğu için Kovid-19 aşısını yaptırmadı.

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'KEŞKE YAPTIRSAYDIM' DEDİ
Teyzesi Nursel Tuncel'in iki kez korona virüse yakalanmasına rağmen teyzesinin yaşadıklarından da etkilenmeyen talihsiz öğretmen, tatil için gittiği Kuşadası'nda rahatsızlandı. Durumu ağırlaşınca virüse yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Gülbey'in test sonucu pozitif çıkınca tedavisine başlandı. İki hafta önce hastaneye kaldırılan Gülbey, doktorlara 'Keşke aşı yaptırsaydım' dedi.

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Ancak virüsün akciğerlerine inmesi nedeniyle tedavisine geç kalınan Gülbey, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. İngilizce öğretmeni burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbey'in acı haberiyle ailesi yasa boğuldu. Aşı karşıtı Gülbey'in söylediklerine inanarak daha önceden aşılarını yaptırmadıkları öğrenilen kardeşleri Veli ve Mustafa Gülbey ile anne Kezban ve baba Tuncay Gülbey'in acı olayın ardından zaman kaybetmeden aşı yaptırdığı belirtildi.

SEBAHATTİN ALP

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