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Haberler Denizli Tavas’taki yangın kısmen kontrol altına alındı

Tavas’taki yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada gün ışıması ile birlikte tekrar helikopter desteğiyle soğutma çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

Tavas’taki yangın kısmen kontrol altına alındı
İHA

04.08.2021, 09:13

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındığı Denizli Valiliği tarafından açıklandı.

Denizli Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama da şöyle; "Tavas İlçemiz Çakıroluk mevkiinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları halen devam etmektedir.

Bölgede Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait arazözler ile devletimizin tüm birimleri, araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperhane desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Günün ışıması ile birlikte yangına helikopter desteği ile tekrar müdahaleye devam edilecektir" denildi.

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