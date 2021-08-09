Denizli'de PKK/KCK'ya operasyon 1 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında polis ekipleri bu sabah, Pamukkale ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarını üstlendiği belirtilen 'Ateşin Çocukları' adıyla örgüt içerisinde faaliyet gösteren gruba övücü nitelikte paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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