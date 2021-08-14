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Haberler Denizli Yaşlı çift 10 saat ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti

Yaşlı çift 10 saat ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti

Denizli’de bir süredir koronavirüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.

Yaşlı çift 10 saat ara ile koronavirüsten hayatını kaybetti
İHA

14.08.2021, 22:46

Son dakika edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi'nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar. Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.

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