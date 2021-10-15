Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba - oğula mezar oldu

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaattin Taş, idaresindeki 20 AB 064 Mercedes marka aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve 18 yaşındaki Ömer Akkun'u Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





Acılı haberi duyan aile yakınları olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı. Bu sırada hastaneden acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Taş'ın 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Alaattin Taş'ın yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yaralı olarak kurtulan Ömer Akkun'dan da acı haber geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.