  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de hemzemin geçitte feci kaza!

Denizli'de hemzemin geçitte feci kaza!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde pamuk yüklü traktöre, hemzemin geçitten geçtiği sırada yolcu treni çarptı. Kazada traktör hurda haline gelirken yol ise yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Denizli’de hemzemin geçitte feci kaza!
AA

08.11.2021, 12:04

Vedat Baydil'in kullandığı 06 PKZ 18 plakalı pamuk yüklü traktöre Kumkısık Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Sarayköy istikametinden gelen yolcu treni çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Baydil, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktörün hurda haline geldiği kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan demir yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de hemzemin geçitte feci kaza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.