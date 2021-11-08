Vedat Baydil'in kullandığı 06 PKZ 18 plakalı pamuk yüklü traktöre Kumkısık Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Sarayköy istikametinden gelen yolcu treni çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Baydil, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Traktörün hurda haline geldiği kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan demir yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.Gaziemir’de demir direğe çarpan aracın sürücüsü öldü
Denizli'de hemzemin geçitte feci kaza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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