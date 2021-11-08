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Haberler Denizli Denizli'de yeşil saha, boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Denizli'de yeşil saha, boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Denizli’de U-18 Ligi karşılaşmasının ardından yeşil saha adeta boks ringine döndü. Birbirlerine acımasızca vuran futbolcular tekme ve yumrukla birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.

Denizli’de yeşil saha, boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İHA

08.11.2021, 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 13:44

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı İlbade Mahallesinde bulunan Kumtepe Futbol Tesislerinde U-18 Ligi maçı için Berketlispor ve Pamukkale Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi Berketlispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona ererken, hakemin maç bitiş düdüğünün ardından bir anda tartışma çıktı. İki takımın futbolcuları arasın çıkan tartışma büyürken, yumruklar konuşmaya başladı.

FUTBOLCULAR BOKSÖRE DÖNÜŞTÜ
Birbirlerine acımasızca vuran futbolcuların tekme ve yumrukla birbirlerine saldırmaya başladı. Yeşil saha aniden boks ringine dönerken, izleyiciler ve yöneticiler saha gelerek oyuncuları ayırmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı o anda bazı futbolcular gözünden ve başından yara alarak yere yığıldı. Güçlükle sakinleştirilen sporcular ardından sahadan çıkartılarak ayırıldı.

Denizlispor’da liste çok kabarık

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