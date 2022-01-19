Haberler Denizli Doktorlara dehşeti yaşatmıştı! Denizli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı! Denizli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.