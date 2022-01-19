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Haberler Denizli Doktorlara dehşeti yaşatmıştı! Denizli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı! Denizli'deki korkunç olayda yeni gelişme

Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

AA

19.01.2022, 10:04

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı! Denizli’deki korkunç olayda yeni gelişme

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Osman Gazi Sağlam'ı (29) darbettiği suçlamasıyla U.K (35) hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti.

Polis tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne parfüm satmak için giren U.K. (35), asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam (29) ve Begüm Yağmur Bakkalcı'nın (25) odasına girmiş, Sağlam'ı darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Parfüm satmak için 2 doktoru rehin aldı