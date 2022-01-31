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Denizli'de yoğun kar yağışı! O araçların geçişine izin verilmiyor

Denizli'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerin başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken TIR'ların geçişine izin verilmediği yolda, polis ekipleri noktalarda araçları durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştirdi.

AA

31.01.2022, 10:34

Denizli’de yoğun kar yağışı! O araçların geçişine izin verilmiyor

Kentte gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yer yer etkisi azalsa da sürüyor. Kar nedeniyle Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı. Bazıları hasarlı kazalara karıştı. Tırların geçişine izin verilmediği yolda, polis ekipleri noktalarda araçları durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştirdi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ise devam ediyor.

Şehir merkezinde de belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor. Yollarda oluşan buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

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