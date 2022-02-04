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Haberler Denizli 'Eve geleceğim' diyerek ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor

'Eve geleceğim' diyerek ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde babasına 'eve geleceğim' diyerek telefonunu kapatan 19 yaşındaki Barış Özbek'ten 4 gündür haber alınamıyor. İhbar üzerine ekipler arama çalışmalarını 4. gününde sürdürmeye devam ederken, Özbek’in telefonundan sinyal alındı.

İHA

04.02.2022, 12:53

’Eve geleceğim’ diyerek ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazylıyayla Mahallesine gelen 19 yaşındaki Barış Özbek, babasına saat 15.00'da eve geleceğini belirterek telefonu kapattı.

Özbek'ten bir süre sonra haber alamayan aile yakınları, arkadaşlarını arayarak bilgi aldı. Arkadaşlarından en son Özbek'in otobüsten indiğine dair bilgi alan aile, oğullarından haber alamamaları üzerine karakola giderek ihbarda bulundu.



İhbar üzerine ekipler arama çalışmalarını 4. gününde sürdürmeye devam ederken, Özbek'in telefonundan sinyal alındı. Kaybolduktan 6 saat sonra Emecik kulesindeki baz istasyonundan en son sinyali görülen Özbek için arama çalışmaları o bölgeye doğru yoğunlaştırıldı. Ekipler zorlu şartlara rağmen gencin bulunması için çalışmaları havanın aydınlanması ile beraber sürdürüyor.

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