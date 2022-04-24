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Haberler Denizli Denizli'de kahreden son! 7 yaşındaki çocuk doğum gününe 11 gün kala...

Denizli'de kahreden son! 7 yaşındaki çocuk doğum gününe 11 gün kala...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet A. idaresinde araç, 7 yaşındaki Ömer Salih'e çarptı. Doğum gününe 11 gün kalan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

24.04.2022, 17:48

Denizli’de kahreden son! 7 yaşındaki çocuk doğum gününe 11 gün kala...

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Yakınlarının cansız bedene bakarak, 'Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerine koşan baba büyük acı yasadı

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