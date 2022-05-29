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Haberler Denizli Gece evden çıktı bir daha haber alınamadı! 14 yaşındaki Adem her yerde aranıyor

Gece evden çıktı bir daha haber alınamadı! 14 yaşındaki Adem her yerde aranıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Adem'den gece geç saatlerde evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Aile çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

İHA

29.05.2022, 15:47

Gece evden çıktı bir daha haber alınamadı! 14 yaşındaki Adem her yerde aranıyor

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi TOKİ sitelerinde annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), dün gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Yıldırım'a saat 03.00 sıralarında Acıpayam merkezde görüldükten sonra bir daha ulaşılamıyor. Telefonu kapalı olan çocuğa ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Aile Adem Yıldırım'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.



Öte yandan edinilen bilgiye göre, Adem Yıldırım'ın babasından uzun süredir haber alınmadığı ve nerede olduğu bilinmediği belirtildi. Aile çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

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