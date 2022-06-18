Denizli’de baba oğulun YKS heyecanı! Sınava birlikte girdiler

5 ÜNİVERSİTEYİ OKUMAK İSTİYOR

Oğluyla bilrikte sınava giren 46 yaşındaki İsmail Kaderli ise 4'üncü ünüversitesini okumak için sabırsızlandığını belirterek, "Ben oğlum adına daha da heyecanlandım. Kendim 4'üncü üniversitem Tarih öğretmeniyim, adaleti bitirdim ardından rehberlik bitirdim, şimdide fizyoterapi okumak istiyorum inşallah olur. Oğlumun dediği gibi denemelere göre daha kolaydı. Ama heyecan yapan olduysa, benimkisi ekstra olduğu için ben heyecanlanmadım. Yani Türkçe daha çok anlam bilgisiydi çok fazla dil bilgisi falan olmadığı için çok kitap okuyan için kolay geçmişti. Çok kitap okumayan için metinler uzundu" diye konuştu.