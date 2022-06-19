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Haberler Denizli Denizli'deki acı kaza bir ailenin sonu oldu! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Denizli'deki acı kaza bir ailenin sonu oldu! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Denizli'de 12 Haziran günü meydana gelen acı kazada karşı şeriden geçen tır ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hastaneye kaldırılın araç içindeki yolculardan arta arda kötü haberler geldi. Kazada, baba, 2 oğlu ve gelinin hayatını kaybetmesi ardından yaralı olan diğer oğul ise 7 gün sonra yaşamını yitirdi, ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

İHA

19.06.2022, 18:00

Denizli’deki acı kaza bir ailenin sonu oldu! Ölü sayısı 5’e yükseldi

Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu baba, 2 oğlu ve gelinin hayatını kaybetmesi ardından yaralı olan diğer oğul ise 7 gün sonra yaşamını yitirdi, ölü sayısı 5'e yükseldi.



Denizli-Muğla Karayolu'nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Denizli'deki kazadan 5 gün sonra bir acı haber daha

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