Kadın hükümlüler ve çocukları desteklenecek

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile kadın hükümlüler ile yanlarında kalan 0-6 yaş arası çocukların desteklenmesi hedefleniyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın katıldığı protokol kapsamında; hükümlülerin ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden önce veya sonra kişisel zorluklarını aşmaları, dışarıdaki yaşama uyum sağlamaları ve suça karşı korunmalarını kapsıyor.



■ SEBAHATTİN ALP

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