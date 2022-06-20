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Haberler Denizli Kadın hükümlüler ve çocukları desteklenecek

Kadın hükümlüler ve çocukları desteklenecek

20.6.2022

Kadın hükümlüler ve çocukları desteklenecek
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile kadın hükümlüler ile yanlarında kalan 0-6 yaş arası çocukların desteklenmesi hedefleniyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın katıldığı protokol kapsamında; hükümlülerin ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden önce veya sonra kişisel zorluklarını aşmaları, dışarıdaki yaşama uyum sağlamaları ve suça karşı korunmalarını kapsıyor.

■ SEBAHATTİN ALP
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