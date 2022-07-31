Denizli’de korkutan yangın

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale edilen yangında, deponun yanan 3 bölümü tamamen söndürüldü.

ALEVLER KAPLADI

Dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı. Emniyete ait araç ve gereçlere ait yedek parçalar ile personel malzemelerinin bulunduğu depoyu kaplayan alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. 3 bölümden oluşan depodan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun yanan 3 bölümü tamamen söndürüldü. ■ SEBAHATTİN ALP