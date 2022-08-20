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Haberler Denizli Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı

Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yolcular dehşeti yaşadı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

İHA

20.08.2022, 17:29

Minibüs işçi servisiyle çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi dışında bulunan sanayi bölgesine çalışmaya giden işçileri taşıyan 20 BAY 27 plakalı servis ile 20 JA 59 plakalı minibüs çarpıştı.



Çarpma etkisiyle kontrolden çıkan işçi servisi, yan yatarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yaralıların yola savrulduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.



Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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