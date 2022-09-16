Ekmeğin üreticisi Denizli’nin meslek liselisi!

Meslek Lisesinde faaliyete geçen ekmek fırınını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Meslek Lisesi bünyesindeki fırında üretilen ekmeklerden rol ekmekler taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilere, Pamukkale Üniversitesi ve Karahayıt otellerine dağıtımı yapılacak. Normal ekmekler ise Akköy esnafına, Karahayıt ve Pamukkale otel ve esnafları ile ilimiz pansiyonlu okullarına tedarik gönderilecek" dedi.