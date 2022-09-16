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Haberler Denizli Ekmeğin üreticisi Denizli'nin meslek liselisi!

Ekmeğin üreticisi Denizli'nin meslek liselisi!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde "81 İlde 100 Fırın" projesi kapsamında, Denizli Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kurulan fırın ekmek üretimine başladı. Günlük 20 bin üretim kapasitesine sahip olan fırında; normal ve rol ekmeğin yanı sıra simit, poğaça ve her türlü unlu mamülün üretilmesi planlanıyor.

İHA

16.09.2022, 10:25

Denizli'de mesleki ve teknik anadolu lisesine kurulan fırın ekmek üretimine hızla başladı.

Ekmeğin üreticisi Denizli’nin meslek liselisi!

Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerinde üretimin artırılması için hayata geçirilen "81 İlde 100 Fırın" projesi çerçevesinde Denizli Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan fırın ekmek üretimine başladı.

Ekmeğin üreticisi Denizli’nin meslek liselisi!

Fırında rol ekmek, normal ekmek, tam buğday ve çeşitleri üretilirken, rol ekmek paketleme makinesi de kuruldu.

Ekmeğin üreticisi Denizli’nin meslek liselisi!

Bunun yanında simit, poğaça ve her türlü unlu mamul üretiminin yapıldığı belirtildi. Meslek lisesi bünyesinde kurulan fırın, günlük rol ve normal ekmeğin 20 bin üretim kapasitene sahip.

Ekmeğin üreticisi Denizli’nin meslek liselisi!

Meslek Lisesinde faaliyete geçen ekmek fırınını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Meslek Lisesi bünyesindeki fırında üretilen ekmeklerden rol ekmekler taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilere, Pamukkale Üniversitesi ve Karahayıt otellerine dağıtımı yapılacak. Normal ekmekler ise Akköy esnafına, Karahayıt ve Pamukkale otel ve esnafları ile ilimiz pansiyonlu okullarına tedarik gönderilecek" dedi.

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