Gece gezmesi faciayla bitti

Denizli'de önceki akşam feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil, 100 metre boyunca takla attıktan sonra ters döndü. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza gece saatlerinde Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. Tarık Sayar (23) idaresindeki otomobil görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri Tarık Sayar ve Tarık Durgut'un (22) hayatını kaybettiğini belirledi, Muhammed Furkan B. (21) hastaneye kaldırıldı. 2 gencin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammed Furkan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

OLAY Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları fenalık geçirdi. Olay sonrası bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alan ekipler, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Fenalık geçiren gençlerin yakınları ambulansa hastaneye kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP