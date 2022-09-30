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Haberler Denizli Erkek arkadaşı boğazını keserek öldürmüştü! Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis

Erkek arkadaşı boğazını keserek öldürmüştü! Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis

Denizli'de geçtiğimiz yıl meydana gelen korkunç olayda Furkan Zıbıncı, 25 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürmüştü. Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı’nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İHA

30.09.2022, 16:14

Erkek arkadaşı boğazını keserek öldürmüştü! Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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