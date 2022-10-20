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Haberler Denizli Tekerlekli sandalyesiyle takımını yalnız bırakmıyor

Tekerlekli sandalyesiyle takımını yalnız bırakmıyor

20.10.2022

Tekerlekli sandalyesiyle takımını yalnız bırakmıyor

Sarayköy'de yaşayan 38 yaşındaki bedensel engelli İsmail Çetin, tekerlekli sandalyesiyle gönül verdiği Sarayköyspor'un evinde oynadığı her maçta tribünlerdeki yerini alarak takımına destek oluyor. Bedensel engelli olarak dünyaya gelen Çetin, kırmızı siyahlı renklere tutkusu nedeniyle her iç saha karşılaşmasında stadın yolunu tutuyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fanatik taraftara, maç boyunca babası Mehmet Çetin eşlik ediyor. Sarayköyspor formasını giyen ve boynuna atkısını takan Çetin, en ön sıradan yapılan tezahüratlara eşlik ediyor.

SEBAHATTİN ALP

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