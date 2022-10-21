Kadın sürücüye yardıma giden usta ölü bulundu

DENİZLİ Merkezefendi'de, sağlık görevlilerinin ihbar üzerine gittiği Bozburun Mahallesi'nde, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Cirit'in en son M.T. (47) isimli kadınla irtibata geçtiğini belirleyince, şüpheli kadın ve oğlu M.A.T.'nin (23) ifadesini aldı.

Anne M.T, minibüsü hararet yapınca tamirci Cirit'le buluştuğunu, bu sırada Cirit'in fenalaştığını söyledi. Tamircinin hareketsiz kaldığını gören kadın, telaşla oradan ayrılıp evdeki oğlundan yardım istediğini belirtti. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini aldıktan sonra ikisini de serbest bıraktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP