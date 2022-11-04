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Haberler Denizli Acıpayam ve Serinhisar ovalarında 32 bin metrelik tahliye kanalı açıldı

Acıpayam ve Serinhisar ovalarında 32 bin metrelik tahliye kanalı açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Denizli’nin Acıpayam ve Serinhisar ovalarında DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü tarafından açılmakta olan tahliye kanalında yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanarak, 32 bin metrelik kanal açıldığını belirtti.

İHA

04.11.2022, 18:24

Acıpayam ve Serinhisar ovalarında 32 bin metrelik tahliye kanalı açıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Denizli ve ilçelerinde son dönemlerde yapılan sulama projeleri çerçevesinde tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, "Tarım arazilerinin taşkınlardan korunması ve taban suyu drenajı amacıyla Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ovalarında DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile açılmakta olan tahliye kanalında yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 32 bin metre tahliye kanalı açılmıştır. Devam eden makinalı çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ovalardaki fazla suyun tahliyesi sağlanarak, bölge çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin devamlılığına katkıda bulunulacaktır" dedi.
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