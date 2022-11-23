Tavas’ta deve güreşi heyecanı

TAVAS Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan deve güreşleri, 27 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Altınova mahallesinde gerçekleştirilecek. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kışın düzenlenen kültürel etkinlikler arasında yer alan deve güreşlerinden biri de Denizli Tavas'ta gerçekleşecek. 120 devenin katılacağı güreşlerde büyük heyecan yaşanacak.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması adına ilçemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en iyi develerinin boy göstereceği deve güreşleri organizasyonu için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm vatandaşlarımızı 27 Kasım Pazar günü Altınova mahallemizdeki deve güreşlerimize bekliyorum" dedi.