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Haberler Denizli ‘Elmacı Dede’ Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin yanında

Elmacı DedeSuriye’deki ihtiyaç sahiplerinin yanında

1.2.2023

‘Elmacı Dede’ Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin yanında

DENİZLİ'DE yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmalar ve temin ettiği battaniyeleri, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

MEHMETÇİK SEVDALISI
OPERASYONLARA katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe- Kaplan" yazdığı minibüsüyle Mehmetçiğe ulaştırmak için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi.

İzinlerin ardından Ceylanpınar Gümrük Kapısından Rasulayn ilçesinde geçen Muhammed Yılmaz, yanında götürdüğü elmaları ve battaniyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Yılmaz, yılın belli dönemlerinde bahçesinde yetiştirdiği elmaları Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

SEBAHATTİN ALP

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