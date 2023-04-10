Denizli CHP’de aday şoku

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28'nci dönem milletvekilliği için Denizli'den göstereceği adayların belli olmasının ardından, CHP il teşkilatında adeta kıyamet koptu. CHP'ye yakın kaynaklardan öğrenilen bilgilere göre, liste parti teşkilatına büyük şok yaşattı. Birinci sırayı yine Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca alırken, ikinci sıraya sürpriz bir isim geldi. Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Şeref Arpacı ikinci sırayı alırken, üçüncü sırayı ise fermuar sistemiyle ittifak adayı Gelecek Partisi'nden Sema Silkin Ün'e verilmesi tepkilere neden oldu. Daha önceki seçimlerde 3 milletvekili çıkaran CHP'de Baro eski Başkanı Adil Demir'in 4. sıraya olması da listeye yönelik en büyük eleştiri oldu. Milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifa eden ve ilk 3 sırada olması beklenen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun listede kendine yer bulamaması da parti içinde şok etkisi yarattı. Listeden memnun olmayan CHP'liler ise sosyal medyadan tepki gösterip, "Yazıklar olsun size, hep siz mi kazanacaksınız. Hep sizin mi olacak. Yazık çok yazık CHP'ye ne çektirdiniz. Hala göreve devam ediyorsunuz" şeklinde yorum paylaştı.



■ SEBAHATTİN ALP

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