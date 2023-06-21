“21. Yüzyılda Denizli Sanayisi Çalıştayı”

21. Yüzyılda Denizli Sanayisi; Yükselen Değer DSO Strateji Çalıştayı düzenlendi. Dijitalleşme, Uluslararasılaşma, Yönetilen Toplam Finansal Kaynağın Büyütülmesi, Hedef Sektörlerde Farklılaşma, Sürdürülebilirlik gibi konuların işlendiği çalıştayın moderatörlüğünü Dr. Güler Derman Manisalı gerçekleştirdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Dr. Güler Manisalı DSO Stratejik Amaçlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde sunulan katkılarının önemine dikkat çekti. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu; "Teknolojinin ön plana çıktığı bir ekosistem bizi bekliyor. Bizler de, Cumhuriyetimizin 100. Denizli Sanayi Odamızın 50. yılını kutladığımız bu yılda, Denizli sanayisine 21. yüzyılın koşulları doğrultusunda yön vermek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.