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Haberler Denizli COLOSSAE Thermal’den bayram konseri

COLOSSAE Thermal’den bayram konseri

RAMAZAN AYDEMİR

21.6.2023

Gazete

COLOSSAE Thermal’den bayram konseri

DENİZLİ'NİN önde gelen otellerinden Colossae Thermal Spa'nın 1 Temmuz'da düzenleyeceği gala programında TRT Sanatçısı Ayşen Birgör sahne alacak. Adını Frigya'nın önemli yerleşim yerlerinden biri olan Colossae Antik kentinden alan Denizli'nin ilk beş yıldızlı oteli olan Colossae Thermal Spa'da bayram hazırlıkları devam ediyor. 310 oda ve doğa ile iç içe manzarası ile Pamukkale Karahayıt bölgesinin en büyük oteli olan Spa Hotel Colossae Thermal, Kurban Bayramı'nın son gününde gala programı düzenleyecek.

1 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olan gala programında TRT Sanatçısı Ayşen Birgör sahne alacak. Öte yandan, yarım pansiyon olarak hizmet veren Spa Hotel Colossae Thermal, enfes yemekleri, hem kapalı hem de açık termal ve normal havuzları, hamam, jakuzi, sauna, buhar banyosu, fitness center ve öğle saatlerinde ücretsiz yararlanabilecekleri kek, kurabiye, poğaça servisi ile misafirlerine hizmet veriyor.

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