Sanayi ekosistemini geliştiren güç PAMUKKALE TEKNOKENT

PAMUKKALE Üniversitesi Rektörü ve Pamukkale Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tekstil kenti Denizli'nin Ar-Ge ve inovasyon kapısı olan Pamukkale Teknokent'in aynı zamanda bölgenin sanayi ekosisteminin gelişmesine katkı sunan büyük bir güç olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite- Sanayi iş birliğinin sonucunda ortaya çıkan, teknoloji ve bilginin üretime dönüştüğü, elde edilen bilgi birikiminin sanayide kullanıldığı, yeni girişimcileri teşvik ve desteklerle sektöre kazandıran önemli merkezlerden biri olan Pamukkale Teknokent ile Pamukkale Üniversitesi'nin şehre ve sanayiye olan katkılarını anlattı.

AKTİF KATILIM

PROF. Dr. Ahmet Kutluhan "Pamukkale Teknokent Yönetimi olarak sanayiden kopuk bir Teknokent'in sürdürülebilir olmadığına inanmaktayız. Bu bağlamda, sanayi içerisinde aktif bir Teknokent olma yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pamukkale Teknokent'in sadece ofislerden ibaret olmaması gerektiği düşüncesinden hareketle sanayi ile iç içe bir yapıda hangar tipi bir teknokent düşlemekteyiz. Bu sayede bölgede yapılan Ar-Ge çalışmalarının ekosistemini çeşitlendirebilmenin yanı sıra ağır sanayi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının da yapılabildiği bir teknokent hayal ediyoruz. Ayrıca içerisinden bir UniCorn girişim çıkmış ve ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlayan bir teknokent dileğimizdir. Pamukkale Teknokent'te 2010 yılından bu yana 562 Ar-Ge projesi yürütüldü. Bunlardan 8 patent, 39 marka tescili, 11 faydalı model, 1 coğrafi işaret ve 7 diğer haklar olmak üzere toplam 66 fikri sınai mülkiyet hakkı çıktısı elde edildi. Ticarileşebilir ürün, bir teknoparkın en temel çıktılarından biridir. Bu konuya markalaşma açısından ayrı bir önem vermekteyiz. Bu anlamda Valilik Başkanlığında ve İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tüm çalışmalara aktif katılım sağlanmaktadır" dedi.

GİRİŞİMCİLERE İNDİRİM

BU kapsamda Denizli'de sanayinin kapsamlı bir SWOT analizinin yapılması çalışmasını Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Pamukkale Teknokent koordine etmektedir. Bununla birlikte TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge projeleri ile yapılan başvuruların Teknokentimizde önceliği vardır. Bu kurumların proje çağrılarını hem düzenlediğimiz programlarla hem de Teknokent içerisinde faaliyet göstermelerine öncelik tanıyarak daha cazip hale getiriyoruz. Akademisyen girişimcilere bölgede faaliyet göstermeleri durumunda %20 kira indirimi sağlanmaktadır. Ayrıca Teknokent içerisinde akademisyenlere özel bir kuluçka merkezi de mevcuttur. Yeni şirketleşen girişimci akademisyenler bu imkândan da faydalanabilmektedirler" dedi.

3 MİLYON DOLAR İHRACAT

TÜBİTAK 1512 kapsamında Bireysel Genç Girişimci çağrısını daha yaygın hale getirmeye çalıştıklarını belirten Kutluhan, "Bu çağrı kapsamında bölgede faaliyet gösteren akademisyen firmalarımız da mevcuttur. Pamukkale Teknokent'te 2010 yılından bu yana 562 Ar-Ge projesi faaliyet göstermiştir. Yapılan projelerinden toplamda 213 milyon TL gelir elde edilmiş ve 3 milyon dolar ihracat yapıldı" dedi.